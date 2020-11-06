Nissan Magnite запатентовали в России

Nissan оформил в России свидетельство на промышленный образец кроссовера Magnite, информация об этом содержится в выгрузке Роспатента

Новинка построена на модульной платформе Renault-Nissan CMF-A+, которая уже использована для Renault Kwid, Renault Triber, Datsun redi-GO. Длина, ширина и высота Nissan Magnite составляют 3998, 1758 и 1572 мм соответственно, колесная база — 2500 мм. Гамма двигателей модели состоит из двух бензиновых агрегатов объемом 1,0 л — атмосферного мощностью 72 л.с. либо турбированного отдачей 100 л.с. Первый сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, для второго в качестве опции доступен бесступенчатый вариатор. Привод — передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе.

Оформление документов на Magnite в России может свидетельствовать о намерении автопроизводителя в перспективе вывести эту модель на наш рынок. Во всяком случае, в планах у Datsun в РФ был кроссовер, кроме того, сама торговая марка Nissan Magnite недавно была зарегистрирована в Роспатенте. Впрочем, бюджетным кроссовером для нас может оказаться и совсем другая модель: Магнит для индийцев носит внутренний индекс EM2, а разрабатывавшийся кроссовер Datsun для россиян имел индекс RD3.