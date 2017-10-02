Европейское отделение Nissan представило свою очередную разработку: специальное покрытие, которое способно распознать недостаток влаги в организме водителя и вовремя предупредить его об обезвоживании.

В Nissan говорят, что исследование проведенное в Великобритании в 2015 году, подтвердило, что если водитель делает всего один глоток воды в час (25 миллилитров) совершает в два раза больше ошибок за рулем по сравнению с водителем, который не страдает от недостатка жидкости в организме. Ученые говорят, что поведение обезвоженного водителя напоминает действия пьяного за рулем. В 2013 году исследования показали, что водитель, выпивший бутылочку воды перед тем как сесть за руль реагирует на 14% быстрее, нежели водитель, который не пил жидкость.

В Nissan разработали специальное покрытие для руля и сиденья автомобиля. В случае, контакта с ним пота обезвоженного водителя оно желтеет и, таким образом, сигнализирует о необходимости пополнить запасы жидкости в организме. Технология была продемонстрирована на серийном Nissan Juke, но вот появится ли она на серийных автомобилях – неизвестно. Вряд ли кому-то понравится, что обивка сиденья под ним из черной превращается в желтую…

