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15 июн 2021

Nissan откажется от производства седанов

Nissan откажется от производства седанов
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка приняла решение отказаться от продаж седанов на домашнем рынке. В небытие может уйти даже легендарный Skyline

Газета Nikkei со ссылкой на свои источники сообщила, что Nissan собирается полностью свернуть разработку новых четырехдверок для внутреннего рынка. Это касается моделей Fuga, Cima и Skyline. Впрочем, по последнему автомобилю все не так однозначно - во всяком случае исполнительный вице-президент компании Асако Хошино (Asako Hoshino) заявил, что от «Ская» компания ни за что не откажется.

«В прошлые выходные газета Nikkei опубликовала статью об отмене разработки нового Skyline, который является символом Nissan. Я не принимал решения. Nissan никогда не откажется от Skyline». В то же время, топ-менеджер ни словом не обмолвился относительно судьбы других моделей, так что их жизненный цикл действительно может подойти к концу.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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