Автомобильный портал Motorpage
10 май 2018

Nissan отказывается от дизелей на европейском рынке

Nissan отказывается от дизелей на европейском рынке

Еще недавно бал на европейском рынке правили легковые автомобили с дизельными двигателями: на них приходилось более 60% продаж. Однако сегодня времена поменялись.

Из-за ужесточающихся экологических требований и изменившейся политике в ЕС, дизельные двигатели нынче не в фаворе. Покупатели боятся, что налоги на такие машины вырастут, да и Дизельгейт сыграл свою роль.

Именно этим объясняют свое решение прекратить продажи автомобилей с дизельными двигателями представители компании Nissan. Вместо них они намерены расширить спектр моделей с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Ранее об отказе продавать на европейском рынке автомобили с дизельными двигателями заявили представители Toyota. Как ожидается, до конца этого года их примеру последуют и другие японские производители.

У японцев, в отличие от крупнейших европейских автопроизводителей, нет больших компетенций в разработке дизельных силовых установок, а на продажи дизельных модификаций у них и в лучшие годы приходилось не более четверти от всего объема.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Sylphy Zero Emission

Nissan Leaf превратился в седан

27 апреля 2018
Яндекс.Авто

Автомобили Nissan получат систему Яндекс.Авто

18 апреля 2018
Nissan Terra

Nissan представил новый большой внедорожник

16 апреля 2018
Nissan X-Trail

Обновленный Nissan X-Trail для России будет отличаться от европейского

10 апреля 2018
Nissan X-Trail

У российских Nissan X-Trail нашли проблемы со сваркой

04 апреля 2018
Nissan Altima

Новая Nissan Altima: такой могла бы быть Teana

02 апреля 2018

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"
Land Rover Range Rover - land rover range rover phev 2018 четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов
Тест драйв
03 мая 2018

Land Rover Range Rover
"Четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов"
Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть
Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"

Написано новостей:

2 1 1 8 0