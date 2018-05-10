Еще недавно бал на европейском рынке правили легковые автомобили с дизельными двигателями: на них приходилось более 60% продаж. Однако сегодня времена поменялись.

Из-за ужесточающихся экологических требований и изменившейся политике в ЕС, дизельные двигатели нынче не в фаворе. Покупатели боятся, что налоги на такие машины вырастут, да и Дизельгейт сыграл свою роль.

Именно этим объясняют свое решение прекратить продажи автомобилей с дизельными двигателями представители компании Nissan. Вместо них они намерены расширить спектр моделей с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Ранее об отказе продавать на европейском рынке автомобили с дизельными двигателями заявили представители Toyota. Как ожидается, до конца этого года их примеру последуют и другие японские производители.

У японцев, в отличие от крупнейших европейских автопроизводителей, нет больших компетенций в разработке дизельных силовых установок, а на продажи дизельных модификаций у них и в лучшие годы приходилось не более четверти от всего объема.

