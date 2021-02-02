Автомобильный портал Motorpage
2 фев 2021

Nissan показал новый Frontier

Nissan показал новый Frontier
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение японского пикапа будет представлено уже совсем скоро -  четвертого февраля, а пока в Nissan решили подогреть интерес порцией анонсов

Анонсы это конечно хорошо, но на них практически никогда  не удается разглядеть автомобиль целиком. Вот и сейчас  мы имеем целый ролик с проездом автомобиля без какой-либо маскировки, однако,  снят он в необычных ракурсах –  отдельными частями.

Так нам показали, загибаем пальцы: V-образную решетку радиатора, прямоугольные фары, горизонтальные светодиодные ходовые огни и диски с двухцветной окраской. Салон не был продемонстрирован вовсе. Что касается двигателей, то здесь тоже приходится оперировать одними догадками. Есть версия, что пикап оснастят бензиновым мотором V8 на 314 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Nissan Pathfinder едет в Россию!

28 января 2021

Nissan 400Z раскрыли до премьеры

15 января 2021

Nissan признался в устаревании своего модельного ряда

29 декабря 2020
Nissan Note (2021)

Представлен новый Nissan Note

23 декабря 2020
Nissan GT-R (X) 2050

В Nissan представили GT-R будущего

17 декабря 2020
Nissan Kicks (2021)

Nissan Kicks обновился

09 декабря 2020

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг
Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 9 3