Nissan показал новый Frontier

Новое поколение японского пикапа будет представлено уже совсем скоро - четвертого февраля, а пока в Nissan решили подогреть интерес порцией анонсов

Анонсы это конечно хорошо, но на них практически никогда не удается разглядеть автомобиль целиком. Вот и сейчас мы имеем целый ролик с проездом автомобиля без какой-либо маскировки, однако, снят он в необычных ракурсах – отдельными частями.

Так нам показали, загибаем пальцы: V-образную решетку радиатора, прямоугольные фары, горизонтальные светодиодные ходовые огни и диски с двухцветной окраской. Салон не был продемонстрирован вовсе. Что касается двигателей, то здесь тоже приходится оперировать одними догадками. Есть версия, что пикап оснастят бензиновым мотором V8 на 314 лошадиных сил.