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19 июл 2024

Nissan показала “заряженный” Notte Aura Nismo

Nissan показала “заряженный” Notte Aura Nismo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan пополнила семейство хэтчбека Notte Aura обновленной заряженной версией Nismo. Данной модификации предложен новый электромотор мотор и полный привод. Стоимость начинается от 3 млн. иен, что эквивалентно 1,7 млн рублей

Узнать версию Nismo можно по новой решетке радиатора и бамперам. Также автомобиль украсили красными вставками на зеркалах заднего вида и по всему периметру аэродинамического обвеса. В палитру цветов кузова добавили фирменный серый NISMO Stealth Grey. Спортивные сиденья Recaro и аудиосистема Bose Personal Plus доступны опционально.

Notte Aura Nismo - это последовательный гибрид с 1,2-литровым мотором мощностью 82 л.с. и 103 Нм крутящего момента. В базовой переднеприводной версии ДВС дополнен одним электродвигателем на 136 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В полноприводной модификации вдобавок идет новый электромотор на 82 л.с. и 150 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
Nissan

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