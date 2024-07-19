Nissan показала “заряженный” Notte Aura Nismo

Компания Nissan пополнила семейство хэтчбека Notte Aura обновленной заряженной версией Nismo. Данной модификации предложен новый электромотор мотор и полный привод. Стоимость начинается от 3 млн. иен, что эквивалентно 1,7 млн рублей

Узнать версию Nismo можно по новой решетке радиатора и бамперам. Также автомобиль украсили красными вставками на зеркалах заднего вида и по всему периметру аэродинамического обвеса. В палитру цветов кузова добавили фирменный серый NISMO Stealth Grey. Спортивные сиденья Recaro и аудиосистема Bose Personal Plus доступны опционально.

Notte Aura Nismo - это последовательный гибрид с 1,2-литровым мотором мощностью 82 л.с. и 103 Нм крутящего момента. В базовой переднеприводной версии ДВС дополнен одним электродвигателем на 136 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В полноприводной модификации вдобавок идет новый электромотор на 82 л.с. и 150 Нм крутящего момента.