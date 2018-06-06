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6 июн 2018

Nissan полностью отказывается от дизелей

Nissan полностью отказывается от дизелей

О том, что Nissan решил прекратить продажу автомобилей с дизельными двигателями в Европе, стало известно несколько недель назад. Но, как оказалось, речь идет о глобальном решении.


Японская компания решила больше не вкладываться в разработку дизельных силовых установок, а вместо этого заняться электрификацией своего модельного ряда. В руководстве Nissan полагают, что спрос на дизельные машины будет сокращаться по всему миру, а особенно в Европе, где они все еще занимают значительную часть рынка.

Связано это с грядущим ужесточением экологических требований к транспортным средствам, продаваемым в Старом Свете. Кроме того, власти сразу нескольких европейских столиц хотят запретить дизельным автомобилям въезжать в центр города.

Полный отказ Nissan от дизелей произойдет в 2020 году, когда последние дизельные автомобили этой марки уйдут рынка. Единственный сегмент, где Nissan продолжит использовать двигатели на «тяжелом» топливе, это коммерческая техника, но и там доля таких автомобилей значительно сократится в пользу гибридов.

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При написании новости использовалась информация:
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