Nissan представил раллийный Juke

Компания Nissan показала изображения очень необычной версии кроссовера Juke для раллийных гонок

Раллийный кроссовер – это, мягко говоря, странно. Но, у этой машины есть настоящая концепция! Дело в том, что в Nissan посвятили данный автомобиль легендарному спорткару 240Z, которая 50 лет назад одержала победу в серьезном ралли East African Rally. Да, Juke очень похож на этот болид - машина получила дополнительную диодную оптику, массивные колесные арки, внедорожные покрышки и особые гоночные наклейки на кузове. Окрас здесь ровно такой же, какой был на том самом двухсот сороковом.

Технические характеристики машины не называются. В Nissan лишь отметили, что автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой. Вот вам еще одно важное откровение – машины попросту не существует… совсем! Перед нами компьютерный рендер! Правда, Nissan уже заявил, что будет строить автомобиль в реальности. Она примерит на себя роль шоу-кара.