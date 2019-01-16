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16 янв 2019

Nissan представил видение комфорта

Nissan представил видение комфорта

Точнее сказать комфорта в автомобиле. Видение было реализовано в концептуальном седане, который был недавно представлен на автосалоне в Детройте

Новинка получила название IMs, и вся ее суть заключается в трансформируемом салоне, точнее - в заднем диване, который может превратиться в удобное "эгоистическое" кресло путем складывания соседних спинок.

В остальном, перед нами типичный электрический седан, который под завязку напичкан технологиями. В основе IMs лежит платформа, разработанная специально для электрических моделей, прототип оснащен двумя электродвигателями (по одному на ось) общей мощностью в 483 лошадиные силы и батареей ёмкостью 115 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 612 километров.

Кстати, дизайн у автомобиля получился достаточно смелым, особенно выделяется оптика, которую выполнили единой полосой.  Кроме того, автомобиль получил стеклянную крышу с золотым орнаментом,  на котором можно сконцентрировать все внимание и полностью отвлечься от вождения. Да, автомобиль оборудован автопилотом, который не требует участия водителя: при активации системы руль «прячется» в панель, а передние кресла могут развернуться к задним пассажирам.

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