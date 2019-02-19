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19 фев 2019

Nissan придумал, куда девать отработанные батареи от электромобилей

Nissan придумал, куда девать отработанные батареи от электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Проблема утилизации отработавших свое аккумуляторов электромобилей остается актуальной. Производители пока не выработали на этот счет единую методику. В Nissan нашли крайне интересное решение этого вопроса

Что же предлагается? Если износ и потеря эксплуатационных характеристик уже не позволяют использовать аккумуляторы в транспортных средствах, их еще можно применить в других сферах, так  как зачастую батареи могут похвастаться солидной остаточной емкостью.

В Nissan решили применять такие батареи в своем кемпере Nissan x OPUS. Сам по себе он состоит из кроссовера Nissan Qashqai и ничем не примечательного на первый взгляд прицепа. В прицепе же установлена переносная батарея Nissan Energy ROAM. При заявленной емкости 700 Вт*ч к ней можно подключать внешние устройства, потребляющие до 1 кВт (предусмотрены розетки с напряжением 230 В). Внутри этого водонепроницаемого кубика скрыты отработавшие свой срок литий-ионные батареи от Nissan Leaf первого поколения.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Amsrus

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