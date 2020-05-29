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29 май 2020

Nissan привезет в Россию новый электрокар и обновит модельный ряд

Nissan привезет в Россию новый электрокар и обновит модельный ряд

Компания Nissan рассказала о планах привезти в Россию новый электромобиль. Также марка готовится полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года

Nissan пообещал в ближайшие четыре года полностью обновить свой российский модельный ряд. Этот план является частью глобальной стратегии производителя.

Речь идет как о модернизации уже существующих автомобилей – Qashqai, X-Trail и Murano, так и о принципиально новых машинах, в первую очередь – кроссоверах и внедорожниках сегментов B, C и D. Также компания подтвердила намерение поставлять в нашу страну электромобиль, не уточнив, впрочем, сроков. Судя по всему, это будет не популярный хетчбэк Leaf, а опять-таки кроссовер – новый Ariya. Всем новым моделям в РФ обещаны передовые технологии Intelligent Mobility, включая частичный автопилот ProPILOT и сетевые возможности взаимодействия с другими участниками движения и инфраструктурой.

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