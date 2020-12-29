Nissan признался в устаревании своего модельного ряда

Вот едешь, ты такой, читатель Motorpage, на каком-нибудь Nissan новеньком и радуешься, а потом слышишь заявление компании и грустишь, потому что твоя машина устарела!

А началось все с интервью британского журнала Car Magazine с главным операционным директором Nissan Ашвани Гуптой. Тогда журналисты намекнули ему на то, что в линейке бренда очень много моделей, которые не обновлялись. Например, Juke, жизненный цикл которого уже почти десять лет длится. Даже Qashqai можно назвать устаревшим, потому что у него до сих пор нет гибридных версий.

Топ-менеджер отрицать этого факта не стал. Сообщил, мол, да, такая проблема есть, но виноват в этом... Карлос Гон! Дескать, он поставил цель – расширяться на мировые рынки бешеным темпом. А в итоге получился гигантский модельный ряд, который компания просто «не вывозит».