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2 дек 2021

Nissan просит солнце поделиться энергией

Nissan просит солнце поделиться энергией
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн решил построить на севере Англии мощную электростанцию на солнечной энергии. Ее мощности будут направлены на работу одного важного сборочного предприятия.

Речь идет о автомобильном заводе в городе Сандерленд, который выпускает электрокары Leaf. Совсем скоро там откроют новую сборочную линию, где будут изготавливать аккумуляторные батареи. Ранее Nissan анонсировал планы по созданию 23 новых электрифицированных автомобилей ближайшее десятилетие в рамках стратегии Ambition 2030. Из них 15 будут полноценными элетромобилями.

Что касается самой электростанции, то ее мощность составит 20 МВт. Что характерно, у завода уже есть одна станция подобного рода плюс десять ветряков. Правда, суммарно они обеспечивают лишь 11 МВт энергии, что почти в два раза меньше заявленной мощности у новой станции. По некоторым данным часть из ныне существующих будет демонтирована, а остаток направят на накопление резервной энергии. К 2036 году японская компания потратит миллиард долларов на строительство ещё девяти солнечных электростанций в Северной Англии.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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