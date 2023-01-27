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27 янв 2023

Nissan разработает новый пикап и откажется от популярного Titan

Nissan разработает новый пикап и откажется от популярного Titan
Автор фото: фирма-производитель

Nissan рассматривает возможность выпуска лёгкого компактного электропикапа для рынка США, о чём просят местные дилеры японской марки. Сообщается, что продавцов смущает растущая популярность Hyundai Santa Cruz

Новинка, к слову, должна стать идеологическим преемником Nissan Frontier. По итогам 2022-го эта модель заняла девятое место в рейтинге бестселлеров с результатом в 76 183 проданные единицы, обойдя Honda Ridgeline, Ford Ranger и Maverick.

Полноразмерный же пикап Titan, к сожалению, не может похвастать успехами, сопоставимыми с результатами продаж "Фронтира" - в минувшем году Titan не попал даже в топ-15, уступив не только традиционным лидерам сегмента от Ford, Ram и Chevrolet, но и новичку в лице электрического Rivian R1T.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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