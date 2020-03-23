Nissan совершает ребрендинг

Компания Nissan может получить новый фирменный логотип. Японский автопроизводитель зарегистрировал измененный значок в патентных ведомствах сразу нескольких стран, в том числе в Великобритании, Аргентине, Чили и Уругвае. Об этом сообщает издание Motor Trend

Судя по патентному изображению, новую эмблему выполнят в упрощенном монохромном двухмерном стиле, который стал популярен у некоторых компаний в последнее время. Так, в подобном духе нарисованы измененные логотипы BMW и Volkswagen. При этом пока остается непонятным, будет ли Nissan использовать значок исключительно для онлайн-брендирования или такая эмблема действительно появится на будущих машинах компании.

Плюс ко всему Nissan зарегистрировал логотип «Z» для обозначения нового спорткара, который станет идеологическим преемником модели 370Z. Ранее сообщалось, что новинка получит некоторые черты классического спорткара Datsun 270Z, который в 2019 г. отметил свой 50-летний юбилей. При этом общие формы и размеры автомобиля будут сопоставимы с современным 370Z.