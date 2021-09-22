Nissan выпустит Skyline, но это будет не спорткар!

Skyline – это легендарные спорткары. Это часть японской автомобильной культуры, национальных гонок и, конечно же, дрифта. Но, похоже, что новый «Скай» будет не из этого мира!

Издание Best Car сообщает, что Nissan подарит имя Skyline не спорткару, а кроссоверу! По предварительным данным, кроссовер Nissan Skyline по своей концепции будет близок к новому кросс-купе Infiniti QX55 — идеологическому преемнику знаменитой модели Infiniti FX. Отметим, что у японской марки уже был опыт передачи наименования Skyline кроссоверам. В 2009 году Nissan выпускал модель Skyline Crossover, которая представляла собой перелицованную версию Infiniti EX37.

Впрочем, есть и информация о том, что японцы могут выпустить и более традиционный «Скай» - некое четырехдверное купе. Правда, информации по данной разработке нет вовсе. Вполне возможно, что мы сможем ожидать две модели сразу.