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18 май 2020

Nissan возобновил производство автомобилей

Nissan возобновил производство автомобилей

Российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, с 18 мая возобновил производство автомобилей. Из-за падения спроса на авто и «коронавирусных» каникул предприятие находилось в простое последние полтора месяца (с 30 марта), теперь оно продолжит работу в две смены.

«Для гарантии безопасности и здоровья сотрудников на предприятии внедрены дополнительные меры борьбы с распространением вирусной инфекции: усилен медицинский контроль, проводится контроль температуры тела всех сотрудников, нанесена специальная разметка для сохранения социальной дистанции, проводится дополнительная дезинфицирующая обработка помещений. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками», — заявил прессе представитель компании.

Отмечается, что офисные сотрудники завода будут трудиться в дистанционном режиме. В Nissan уточняют, что в июне предприятие может приостановить производство из-за низкого спроса или недостатка автокомпонентов с европейских заводов. Напомним, что в 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей. Большая часть приходится на кроссовер Qashqai — 27,3 тысяч экземпляров. Проектная мощность российского завода Nissan — 150 000 машин в год.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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