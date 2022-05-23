Nissan займется продажей подержанных машин, но не своих

Американский офис Nissan пошел на необычный шаг. Марка займется реализацией подержанных автомобилей других марок. Зачем это нужно Nissan? Отвечаем – дабы сохранить дилерскую сеть на фоне кризиса.

Сейчас дилеры испытывают дефицит машин, который происходит из-за простоя заводов. Машин нет, нет и торговли, а это значит, что точки продаж могут оказаться в шаге от закрытия. Собственно, мера по продаже подержанных машин должна привлечь в дилерские центры больше клиентов. Надо сказать, что похожую практику уже используют Ford и General Motors – все из-за недостатка машин.

Стоит сказать, что все продаваемые автомобили будут проходить специальную оценочную программу, которая создана инженерами Nissan. Все поступаемые автомобили проверят на соответствие 63 требованиям – для машин японского концерна их число будет увеличено до 163.