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23 май 2022

Nissan займется продажей подержанных машин, но не своих

Nissan займется продажей подержанных машин, но не своих
Автор фото: фирма-производитель
Американский офис Nissan пошел на необычный шаг. Марка займется реализацией подержанных автомобилей других марок. Зачем это нужно Nissan? Отвечаем – дабы сохранить дилерскую сеть на фоне кризиса.
Сейчас дилеры испытывают дефицит машин, который происходит из-за простоя заводов. Машин нет, нет и торговли, а это значит, что точки продаж могут оказаться в шаге от закрытия. Собственно, мера по продаже подержанных машин должна привлечь в дилерские центры больше клиентов.  Надо сказать, что похожую практику уже используют Ford и General Motors – все из-за недостатка машин.
 
Стоит сказать, что все продаваемые автомобили будут проходить специальную оценочную программу, которая создана инженерами Nissan. Все поступаемые автомобили проверят на соответствие 63 требованиям – для машин японского концерна их число будет увеличено до 163.

При написании новости использовалась информация:
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