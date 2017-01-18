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18 янв 2017

Объем продаж Nissan в России сократился почти на 23 процента

Объем продаж Nissan в России сократился почти на 23 процента
Автор фото: ниссан.ком

Японская компания Nissan в 2016 году потеряла более пятой части российских продаж, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

Как указывается в отчете Комитета, по итогам прошлого года японский автопроизводитель реализовал на территории РФ 70 464 автомобиля, что на 22,7% ниже результатов 2015 года. За счет такого высокого показателя Nissan смог занять 8-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объем продаж японских автомобилей в России был зафиксирован на уровне 6 942 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 17,5%. За отчетный период доля Nissan на российском рынке уменьшилась на 0,8 процентных пункта, до 4,9%.

Самым популярным автомобилем в российской линейке Nissan стал кроссовер Qashqai. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 18 723 автомобиля, тем самым улучшив свой результат на 77,5%. Благодаря такому высокому спросу эта модель заняла 21-ое место сред всех автомобилей, официально представленных на российском рынке. Только в декабре россияне приобрели 1 831 экземпляр японского кроссовера – на 55,2% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (22-ое место в общем зачете) занимает еще один представитель SUV-сегмента – X-Trail. В прошлом году объемы реализации этой модели составили 17 886 экземпляров, падение в годовом отношении составило 12,8%.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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