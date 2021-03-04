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4 мар 2021

В Nismo рассказали как реставрирую классические Skyline

В Nismo рассказали как реставрирую классические Skyline
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили буквально разбирают на детали, после чего собирают заново, модернизируя некоторые компоненты.

Да, с кузова снимают все панели - голую конструкцию проверяют  на жесткость  и соответствие геометрии заводским параметрам.  После всех тестов машину окрашивают в соответствии со спецификацией. Двигатель тоже  разбирают буквально по деталькам, заменяя по необходимости тот или иной компонент.

Далее автомобиль собирают и отправляют на тесты. Диностенд - для проверки характеристик двигателя, Полигон - для проверки ходовой части.  Интересно, что в ателье готовы и прокачивать старые "скаи", иначе говоря тюнинговать. В Nismo заявляют о готовности  повышать отдачу моторов на любом Skyline, начиная с тридцать второй генерации.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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