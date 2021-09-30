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30 сен 2021

В Nissan готовят спорткар с минимальным расходом топлива

В Nissan готовят спорткар с минимальным расходом топлива
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель  заявил о новой разработке седана, который будет тратить на сотню всего четыре литра топлива. Откуда такой скромный аппетит?

А весь секрет в гибридной силовой установке e Power. Она представляет собой сочетание бензинового двигателя и электро¬мотора, при этом доступа к ведущим колёсам ДВС не имеет. То есть двигатель здесь будет работать в роли генератора, и  топливо будет расходоваться только на выработку электри¬чества.

К сожалению, технических характеристик производитель не раскрывает. Зато известно, что новинку будут собирать в Китае, а до 2026 года в Nissan собираются выпустить еще шесть моделей с данной силовой установкой. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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