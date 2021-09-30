В Nissan готовят спорткар с минимальным расходом топлива

Японский производитель заявил о новой разработке седана, который будет тратить на сотню всего четыре литра топлива. Откуда такой скромный аппетит?

А весь секрет в гибридной силовой установке e Power. Она представляет собой сочетание бензинового двигателя и электро¬мотора, при этом доступа к ведущим колёсам ДВС не имеет. То есть двигатель здесь будет работать в роли генератора, и топливо будет расходоваться только на выработку электри¬чества.

К сожалению, технических характеристик производитель не раскрывает. Зато известно, что новинку будут собирать в Китае, а до 2026 года в Nissan собираются выпустить еще шесть моделей с данной силовой установкой.