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28 июл 2023

В Россию привезли Nissan Terra

В Россию привезли Nissan Terra

Один из российских дилеров выставил на продажу обновленный кроссовер Nissan Terra, который был ввезен по схеме параллельного импорта

Рестайлинг первого поколения Nissan Terra дебютировал в 2021 году. Автомобиль получил современный экстерьер и слегка освеженный интерьер. Габариты составляют: 4882 х 1850 х 1835 мм, а колесная база - 2850 мм.

Представленный на российском рынке автомобиль оснащается дизельной “турбочетверкой” объемом 2,5 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. Данный мотор работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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