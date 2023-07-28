В Россию привезли Nissan Terra

Один из российских дилеров выставил на продажу обновленный кроссовер Nissan Terra, который был ввезен по схеме параллельного импорта

Рестайлинг первого поколения Nissan Terra дебютировал в 2021 году. Автомобиль получил современный экстерьер и слегка освеженный интерьер. Габариты составляют: 4882 х 1850 х 1835 мм, а колесная база - 2850 мм.

Представленный на российском рынке автомобиль оснащается дизельной “турбочетверкой” объемом 2,5 л. Мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. Данный мотор работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.