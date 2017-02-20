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20 фев 2017

Opel отзывает почти шесть сотен своих автомобилей в России

Opel отзывает почти шесть сотен своих автомобилей в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявляет о начале отзыва автомобилей немецкой компании Opel на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили только одной модели – немецкие минивэны Opel Meriva, реализованные на российском рынке в период с июля 2011 года по сентябрь 2015 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 597 экземпляров.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, является повреждение провода преднатяжителя ремня безопасности на водительском кресле, что делает эти автомобили несоответствующими требованиям, которые предъявляются 12-ым и 13-ым пунктами Приложения №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Официальные дилеры американского концерна General Motors, владеющего компанией Opel, проинформируют своих клиентов, которые приобрели указанные транспортные средства, о наличии неисправности и пригласят их пройти техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре.

Стоит отметить, что владельцы минивэном Opel Meriva могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого достаточно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут полную замену дефектных преднатяжителей ремня безопасности на исправные. Все работы будут выполнены за счет автопроизводителя.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Мотор

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