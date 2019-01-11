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11 янв 2019

Opel презентовал новый микроавтобус

Opel презентовал новый микроавтобус
Автор фото: фирма-производитель

Новинка получила название Opel Zafira Life и от нее явно веет французским духом. Дело в том, что  Концерн PSA приобрел компанию Opel в начале 2017 года. С тех пор автомобили немецкой марки постепенно переводят на технологии Peugeot-Citroen

Новый микроавтобус построен на одной базе с уже известной нам двойней Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Внешне автомобиль от них практически не отличается - изменилось лишь оформление передней части, куда добавили оригинальные фары, бампер и решетку радиатора. Задние фонари тоже обновились и на этом список изменений исчерпывается.

Даже интерьер у Opel Zafira Life не отличается от аналогичного в автомобилях  Citroen и Peugeot. Кстати микроавтобус, как и его собратья, может оснащаться кожаным салоном, стеклянной крышей, а также электроприводом дверей. Занятный факт, на фоне поразительного сходства концерн PSA решил пока не раскрывать сведения о гамме моторов, однако, есть все основания предполагать, что Zafira Life будет оснащаться уже известными дизельными моторами объемом 1,5-2,0 литра, мощность которых составляет 102-177 л.с.  Скорее всего чуть позже появится полноприводная модификация, а в 2021 году к ней добавится модификация с электрической силовой установкой.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Коммерсант

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