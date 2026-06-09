Представлен электрический Peugeot 208 GTi

Компания опубликовала первые официальные изображения серийного e-208 GTi, который станет современным электрическим преемником «заряженных» хэтчбеков французской марки

Модель выделяется обновленным логотипом с красной окантовкой, акцентами на вставке под решетку радиатора в том же цвете, спортивными бамперами и черными корпусами зеркал. Кроме этого, хэтчбек получил новые светодиодные фары, пластиковые накладки на колесные арки, оригинальные диски и красные тормозные суппорты. В салоне спортивные сиденья и новый руль.

Информации о технических характеристиках пока нет. Предполагается, что, как и представленный ранее концепт, может получить электромотор мощностью 276 л.с. и 345 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 5,7 секунды и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Емкость аккумулятора составит 54 кВт·ч. Максимальный запас хода – 375 км.