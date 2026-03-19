Компактные модели Peugeot получили новый турбомотор

Уже в ближайшее время агрегат под названием Turbo 100 начнет устанавливаться на Peugeot 208 и Peugeot 2008

Речь идет о 3-цилиндровом моторе объемом 1,2 литра мощностью 101 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Заявляется, что агрегат отличается надежностью и экономичностью топлива. Для этого инженеры применили цикл Миллера, оптимизировали систему впрыска и переработали газораспределительный механизм. В конструкции также используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, что должно улучшить отклик и эффективность работы двигателя.

По заявлению производителя, около 70% компонентов агрегата разработаны с нуля. В числе полностью новых компонентов названы блок цилиндров, поршневая группа и система наддува.

Сообщается, что испытания на стендах заняли десятки тысяч часов, а тестовые автомобили преодолели суммарно миллионы километров.

