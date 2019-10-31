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31 окт 2019

Новый Porsche 911 получил механическую трансмиссию

Новый Porsche 911 получил механическую трансмиссию
Автор фото: фирма-производитель

Спорткары Porsche 911 Carrera S и 911 Carrera 4S обзавелись семиступенчатой «механикой», которая стала бесплатной опцией

Забавный факт, в компании отметили, что варианты с механической трансмиссией получились «немного» медленнее автомобилей с восьмидиапазонным «роботом» PDK. К примеру, Porsche 911 S с роботизированной коробкой и спортпакетом Sport Chrono набирает первую «сотню» за 3,3 секунды. При этом в Porsche подчеркнули, что максимальная скорость останется прежней и составит 307 км в час.

Интересно, но масса автомобиля с механической коробкой передач составила 1496 кг, что на 38 кг легче спорткара с роботизированной трансмиссией. Все автомобили с «механикой» получат пакет Sport Chrono с особыми настройками подвески и силовой установки, а также с самоблокирующимся дифференциалом и системой контроля вектора тяги.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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