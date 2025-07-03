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3 июл 2025

Porsche представил обновленное семейство полноприводных 911 Carrera 4S

Porsche представил обновленное семейство полноприводных 911 Carrera 4S
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche продолжает расширять линейку спорткара 911. Очередным шагом стало появление обновленных полноприводных модификаций Carrera 4S Coupe, Carrera 4S Cabriolet и Targa 4S, которые теперь стали заметно мощнее, но и заметно дороже

Все три версии получили знакомый 3,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом. Благодаря использованию интеркулеров от модели 911 Turbo, мотор теперь развивает 473 л.с. и 529 Нм крутящего момента. Это примерно сопоставимо с характеристиками двигателя предыдущей Carrera GTS. Как и у заднеприводных версий, здесь в паре с мотором работает 8-ступенчатая роботизированная коробка PDK. Механика остается в версиях Carrera T и GT3.

Внутри обновилась отделка (стало больше кожи) и появилась новая цифровая приборная панель. Второй ряд сидений с двухместным диваном теперь доступен бесплатно, но опционально для версии купе. Кроме этого, обновленная версия получила новые колесные диски на 20 или 21 дюйм, тормозную систему от предыдущего поколения GTS, спортивную выхлопную систему и адаптивные амортизаторы.

Предварительно известно, что Carrera 4S Coupe будет стоить примерно 156 000 долларов (12 300 000 рублей), что на 16 000 долларов больше, чем у предыдущей версии. Cabriolet обойдется в 169 000 долларов (13 300 000 рублей), а Targa 4S – в 171 000 долларов (13 300 000 рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
porsche

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