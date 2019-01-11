Porsche выводит на российский рынок кабриолет

Вслед за традиционной моделью 911 к нам приезжает и аналогичный кабриолет. Для заказа в двух модификациях — заднеприводной Carrera S и полноприводной Carrera 4S. Цены стартуют с отметки в 8,94 миллиона рублей

Отметим, что, вне зависимости от версии, автомобиль оснащается 3-литровым оппозитным турбированным двигателем мощностью 450 л.с. Двигатель агрегируется с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Что касается динамических показателей, то с таким оснащением Porsche 911 Carrera S Cabriolet ускоряется до 100 км/ч за 3,9 с, а максимальная скорость автомобиля составляет 306 км/ч. Интересно, что за отдельную плату автомобиль можно оснастить спортивной подвеской Porsche Active Suspension Management с более жесткими и короткими пружинами, а также усиленными стабилизаторами.

В плане опций у кабриолета полный порядок. Автомобиль оснащается системой предупреждения о столкновении с функцией торможения, которая действует на основании данных с камер, системой помощи при парковке, а также системой выбора режимов движения, которая умеет распознавать различные дорожные условия, включая мокрое или скользкое полотно, и адаптировать с учетом этого работу шасси и трансмиссии. В качестве приятных дополнений предлагается система умного света и адаптивный круиз-контроль.