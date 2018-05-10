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10 май 2018

В Porsche 918 Spyder обнаружили опасный дефект

В Porsche 918 Spyder обнаружили опасный дефект
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили компании Porsche считаются надежными и практически лишенными заводских дефектов: об этом говорят и нечастые отзывные кампании в отношении моделей этого производителя. А уж суперкар Porsche 918 Spyder и вовсе штучная модель.

Казалось бы каждый экземпляр гибридного суперкара 918 Spyder, который многие эксперты до сих пор считают венцом творения в своем классе, собирали вручную из тщательно отобранных компонентов. Но, оказалось, что и здесь не обошлось без заводских дефектов.

Кампания объявила об отзыве 305 суперкаров (а это чуть меньше трети от всех произведенных) для проверки подвески. Дефект может возникнуть со временем: соединения в продольных и поперечных рычагах из-за коррозии могут растрескаться. На сервисных станциях на суперкарах заменят элементы подвески на более надежные. В Porsche говорят, что работы займут от 6 до 8 часов.

Напомним, что Porsche 918 Spyder был выпущен тиражом в 918 экземпляров. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 4,6-литрового V8 (608 л.с.) и двух электромоторов мощностью 156 и 129 л.с., блока батарей и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач. Суммарная отдача составляет 887 л.с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,6 секунды, его максимальная скорость равна 345 км/ч. Машине принадлежит быстрейший круг на Северной петле Нюрбургринга для дорожных машин.

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