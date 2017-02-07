Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве единственного на территории РФ экземпляра немецкого суперкара Porsche 918 Spyder.

Речь идет об автомобиле с VIN-номером WPOZZZ91ZFS800696, который был продан немецким автопроизводителем в России еще 30-ого апреля 2015 года. На этот раз причиной отзыва, как сообщает российский регулятор, является вероятность образования трещин на нижних рычагах передней подвески, что может привести к образованию посторонних шумов во время езды, ухудшению ходовых качеств автомобиля, а также к их полному выходу из строя.

Официальный дилер немецкой компании, у которого производилась покупка данного автомобиля, свяжется с клиентом и уведомит о наличии неисправности, а также пригласит его пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центра проведут полную замену дефектной детали на исправную, выполненную из более высококачественного материала. Стоит отметить, что работы будут проводиться за счет автопроизводителя.

Напомним, что Porsche ранее уже объявляла об отзыве данного автомобиля. Так, 12-ого августа прошлого года компания объявила о том, что на единственном в России 918 Spyder из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей могут быть установлены неправильные крепежные винты ремней безопасности, что, в свою очередь, могло стать причиной «снижения эффективности удерживающей функции ремней безопасности».