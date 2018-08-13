Когда-то компания Porsche участвовала в чемпионате мира заводской командой и даже добивалась высоких результатов. Сейчас немцы решили возродить былые традиции и построили новый раллийный автомобиль

Гоночное отделение компании построило раллийный вариант купе Cayman CT4 Clubsport уже предыдущего поколения. Машина примет участие в ралли «Германия» в августе этого года. В случае успешного дебюта, в Porsche будут готовы построить раллийную машину уже на базе нового поколения 718 Cayman. Правда, ни о каком возвращении в ралли речи не идет: машины будут продаваться частным клиентам, а Porsche лишь будет оказывать им сервисную поддержку.

От обычного купе раллийный вариант отличается металлической защитой нижней части кузова, каркасом безопасности, дополнительным блоком светотехники, а также воздузозаборником на крыше. Кроме того на машину установлены облегченные колесные диски, обутые во вседорожную резину.

Технические характеристики прототипа не сообщаются. Дорожный вариант Porsche Cayman GT4 Clubsport оснащен 3,8-литровым «оппозитником» мощностью 385 л.с. и роботизированной коробкой передач PDK. До 100 км/ч купе разгоняется за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 295 км/ч.