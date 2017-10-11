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11 окт 2017

Porsche показала электрический Cayman

Porsche показала электрический Cayman
Автор фото: фирма-производитель

На симпозиуме по электромобилям, который проходит в эти дни в немецком Штутгарте, был представлен электрический Porsche Cayman. При этом, электромобиль создан не на базе нынешнего поколения, а предыдущего (Typ 981).

Экспериментальная машина Porsche Cayman e-voulution был разработан совместно с компанией ADS-TEC, которая производит индустриальные компьютеры и системы хранения энергии. Надпись на бортах «Porsche Turbo Charging 800» говорят не мощности электромобиля, а о том, что он может подзаряжаться от высоковольтной станции, которая выдает 800 ватт. Ее сейчас разрабатывает Porsche.

В компании не сообщают никаких технических характеристик модели, хотя время зарядки батарей, которых, кстати, должно хватать на 200 километров, от новой станции должно быть минимальным. Ведь она выдает в 6,6 раз больше электричества, чем Tesla Supercharging. Единственное, о чем обмолвились создатели, так это о том, что разгон до «сотни» у прототипа занимает 3,3 секунды.
 

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При написании новости использовалась информация:
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