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22 апр 2024

Porsche Cayenne в версии GTS получил обновление

Porsche Cayenne в версии GTS получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche обновила версию кроссовера Cayenne GTS, доработав силовую установку и шасси. Автомобиль оценили в 126,9 тыс. долларов, что эквивалентно 11,9 млн. рублей

Под капотом - уже знакомый 4,0-литровый V8 форсированный до 500 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Разогнаться до первой “сотни” автомобиль сможет за 4,4 с. Максимальная скорость - 275 км/ч. 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S была модернизирована и теперь более быстро переключается в режимах Sport и Sport Plus. Также автомобилю занизили дорожный просвет на 10 мм, а стандартная комплектация оборудована подвеской от Turbo E-Hybrid и Turbo GT. От последнего также заимствовали отдельные элементы системы полного привода.

Внешне обновленный Cayenne GTS можно узнать по черным элементам кузова. В этом цвете выполнены 21-дюймовые колесные диски, блоки фар, решетка радиатора и воздухозаборники, а также рейлинги и обвес. Отделка интерьера также выполнена в черном цвете с использованием ткани Race-Tex с красными надписями GTS.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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