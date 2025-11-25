Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2025

Porsche показала отреставрированный Cayenne GTS с механикой

Автор фото: фирма-производитель

Porsche представила восстановленный Cayenne GTS первого поколения. Впервые модель прошла официальную комплексную реставрацию в рамках программы Sonderwunsch, которая позволяет владельцам заказывать индивидуальную модернизацию как новых, так и классических моделей

Экземпляр 2009 года принадлежит американскому коллекционеру и прошел полный технический и косметический рестайлинг. Кроссовер перекрасили в зеленый оттенок Blackolive и дополнили матовыми черными вставками. Кроме этого автомобилю достались внедорожные шины и фаркоп. Отделка салона выполнена из темно-зеленой кожи English Green с клетчатыми узорами Pasha, которые использовала Porsche в 1970-х годах.

Автомобилю сохранили механическую коробку передач. Компания не сообщает, в паре с каким именно мотором она работает, но можно предположить, что речь идет о 4,8-литровом V8 на 400 л.с. Публичный дебют восстановленного внедорожника состоялся на фестивале Icons of Porsche в Дубае.

motor1

Комментарии к новости

