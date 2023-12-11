11 декабря 1935 года родился Фердинанд “Буци” Порше, создатель легендарного Porsche 911

Сегодня, 11 декабря, исполняется 88 лет со дня рождения автомобильного дизайнера Фердинанда Александра Порше (также известного как “Буци”), сына Ферри Порше и внука основателя компании Фердинанда Порше

“Буци” влился в семейный бизнес в 1958 году, не как инженер-конструктор, а в качестве дизайнера и через четыре года возглавил дизайн-студию немецкой марки. “Буци” создал образ легендарного Porsche 911, который должен был стать заменой модели 365. Автомобиль дебютировал на Франкфуртском автомобильном салоне в 1963 году. Другой его важной работой считается создание образа Porsche 904 (Porsche Carrera GTS). Сам “Буци” считал 904 своим главным творением в Porsche.

В 1972 году он основал собственную компанию Porsche Design. Она и сейчас занимается производством одежды и различных аксессуаров, включая солнечные очки и наручные часы. На них до сих пор можно увидеть скромную пометку «Design by F. A. Porsche».

Фердинанд Александр Порше ухошел на пенсию в 2005 году в связи с обострившейся болезнью Альцгеймера. “Буци” скончался 5 апреля 2012 года в возрасте 76 лет.

