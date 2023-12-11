Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2023

11 декабря 1935 года родился Фердинанд “Буци” Порше, создатель легендарного Porsche 911

11 декабря 1935 года родился Фердинанд “Буци” Порше, создатель легендарного Porsche 911

Сегодня, 11 декабря, исполняется 88 лет со дня рождения автомобильного дизайнера Фердинанда Александра Порше (также известного как “Буци”), сына Ферри Порше и внука основателя компании Фердинанда Порше

“Буци” влился в семейный бизнес в 1958 году, не как инженер-конструктор, а в качестве дизайнера и через четыре года возглавил дизайн-студию немецкой марки. “Буци” создал образ легендарного Porsche 911, который должен был стать заменой модели 365. Автомобиль дебютировал на Франкфуртском автомобильном салоне в 1963 году. Другой его важной работой считается создание образа Porsche 904 (Porsche Carrera GTS). Сам “Буци” считал 904 своим главным творением в Porsche. 

В 1972 году он основал собственную компанию Porsche Design. Она и сейчас занимается производством одежды и различных аксессуаров, включая солнечные очки и наручные часы. На них до сих пор можно увидеть скромную пометку «Design by F. A. Porsche».

Фердинанд Александр Порше ухошел на пенсию в 2005 году в связи с обострившейся болезнью Альцгеймера. “Буци” скончался 5 апреля 2012 года в возрасте 76 лет.
 

При написании новости использовалась информация:
medium

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Panamera (2024)

Следующее поколение Porsche Panamera будет только в кузове лифтбэк

27 ноября 2023
Porsche Cayenne S E-Hybrid

Porsche показал очередную гибридную версию Cayenne

27 сентября 2023
Porsche 911

Porsche выпустил лимитированные кроссовки Puma в честь 60-летия Porsche 911

28 августа 2023
Porsche Vision 357 Speedster Concept (2023)

Porsche показала концепткар Vision 357 Speedster

14 июля 2023

Флагманский электрокар Porsche – известны подробности

30 июня 2023

Porsche готовит презентацию новой «Панамеры»

02 июня 2023

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray (2023) что изменил рестайлинг Тест драйв
09 декабря 2023

Geely Coolray
"Что изменил рестайлинг"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест
Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...»
Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 5 8