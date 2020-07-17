3d-печать увеличивает мощность автомобилей

Porsche сообщила, что при помощи 3D-печати выпускает облегченные поршни для двигателя флагманского спорткара 911 GT2 RS

3D-печать позволяет изготавливать поршни с топологически оптимизированной конструкцией (то есть усиленной в зоне нагрузок и облегченной там, где нагрузок меньше). В результате детали выходят на 10% легче, чем аналогичные серийные кованые. Они также получили встроенный и закрытый канал охлаждения в головке поршня, который не может быть изготовлен обычными способами.

«Благодаря новым, более легким поршням мы можем увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, снизить температурную нагрузку на поршни и оптимизировать сгорание. Это позволяет получить на 30 л.с. больше мощности от изначально 700-сильного битурбодвигателя и в то же время повысить эффективность», — комментирует Фрэнк Икингер (Frank Ickinger) из отдела разработки передовых двигателей Porsche. Поршни изготовлены из металлического порошка с использованием процесса лазерного плавления металла (laser metal fusion, LMF). Лазерный луч нагревает и плавит поверхность порошка, соответствующую контуру детали.