Brabus займется тюнингом Porsche

Похоже, знаменитое тюнинг-ателье стало расширять свою «автомобильную географию». Одними «Мерседесами» сыт не будешь – пора взяться за Porsche

Пару месяцев назад в Brabus уже демонстрировали доработанный электрокар Taycan, теперь же инженеры занялись классикой – спорткаром 911. Первым делом комплекс модернизации коснулся внешности автомобиля – дорожный просвет уменьшили на два сантиметра, путем установки новых пружин. Также спорткар «затянули» в уникальный углепластиковый обвес и установили новые 22-дюймовые колесные диски.

Доработки технической части, разумеется, выглядят куда серьезнее. В Brabus представили два пакета доработок. Первый включает в себя лишь замену ЭБУ, что повышает мощность штатного 650-сильного мотора до 720 лошадиных сил. Второй пакет предполагает замену турбин и системы выпуска, в купе все доработки обеспечивают уже 820 лошадиных сил мощности. В такой конфигурации автомобиль способен разогнаться до сотни за две с половиной секунды