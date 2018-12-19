Гибридному Porsche 911 - быть!

В компании Porsche долго отмалчивались относительно электрификации своей легенды - модели 911. Вроде бы есть и полностью электрический Taycan, и гибридная Panamera, и аналогичный Cayenne, а 911-ой нет и до сегодняшнего дня не предвиделось

Все-таки легендарный спорткар может стать гибридным или электрическим. Руководитель разработки спортивных автомобилей Porsche Август Ахляйтнер, в своем заявлении британскому изданию Autocar, сообщил, что новый 911 разрабатывался как раз с учетом возможной электрификации. Кроме того, указывается, что модель имеет семилетний жизненный цикл и за это время потенциально может обзавестись гибридной версией.

По словам г-на Ахляйтнера: «Мы используем опыт, полученный от гибридных версий Cayenne, Panamera, а также 918 Spyder и стараемся применить его к новому 911.Теоретически, использование гибридных систем поможет значительно увеличить крутящий момент. Кроме того, размещенная впереди батарея может значительно улучшить развесовку, а также снизить центр тяжести. Вполне возможно, что в будущем появится и полностью электрическая версия».