Электрический Porsche будет богат на экраны

Появились первые фотографии интерьера серийного электрокара Porsche Taycan, выпуск которого начнется в конце 2019 года

В сети появились первые фотографии интерьера первого серийного электрокара Porsche — Taycan. Судя по изображениям, в салоне у электромобиля будет минимум четыре больших дисплея, в том числе полностью цифровая приборная панель, а также сенсорный экран на центральной консоли. Интерьер серийного автомобиля напоминает салон прототипа 2016 года, однако он несколько потерял свой футуристичный облик.

Что касается экстерьера, то серийный Porsche Taycan, в целом, не будет отличаться от прототипа Mission E, представленного в 2016 году на Парижском автосалоне. При этом товарный электрокар получит стандартные задние двери вместо заднепетельных, а также обзаведется слегка измененным аэродинамическим обвесом.