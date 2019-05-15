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15 май 2019

Электрический Porsche будет богат на экраны

Электрический Porsche будет богат на экраны
Автор фото: фирма-производитель

Появились первые фотографии интерьера серийного электрокара Porsche Taycan, выпуск которого начнется в конце 2019 года

В сети появились первые фотографии интерьера первого серийного электрокара Porsche — Taycan. Судя по изображениям, в салоне у электромобиля будет минимум четыре больших дисплея, в том числе полностью цифровая приборная панель, а также сенсорный экран на центральной консоли. Интерьер серийного автомобиля напоминает салон прототипа 2016 года, однако он несколько потерял свой футуристичный облик.

Что касается экстерьера, то серийный Porsche Taycan, в целом, не будет отличаться от прототипа Mission E, представленного в 2016 году на Парижском автосалоне. При этом товарный электрокар получит стандартные задние двери вместо заднепетельных, а также обзаведется слегка измененным аэродинамическим обвесом.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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