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27 дек 2018

Электрический Porsche получит версию Turbo

Электрический Porsche получит версию Turbo

Изначально предполагалось, что Porsche Taycan будет оснащен двумя электрическими двигателям с отдачей в 600 лошадиных сил. Однако недавние  анонсы говорят о том, что машина будет представлена в трех версиях

Двухмоторная версия получит название Turbo. Сообщается, что она сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а отметку в 200 километров в час автомобиль сможет преодолеть за 12 секунд. Интересно, что Porsche неслучайно применяет название Turbo. Дело в том, что компания хочет сблизить электрокар с традиционными спортивными автомобилями, а еще — для привлечения к «Тайкану» нынешних клиентов.

Кстати, младшие версии, хоть и будут слабее, однако останутся довольно быстрыми автомобилями. Базовый Taycan будет оснащен 400-сильным мотором, а полноприводный Taycan 4s получит 500-сильный двигатель. Кроме того, автомобили будут оснащены системой быстрой зарядки с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 киловатт. При помощи специальных зарядных станций автомобиль полностью пополнит батареи за 15 минут.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Livecars

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