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23 дек 2022

Электромобили Porsche начнут заряжаться быстрее на дому

Электромобили Porsche начнут заряжаться быстрее на дому
Автор фото: фирма-производитель

У владельцев электрокаров вопрос с подзарядкой аккумуляторов до сих пор стоит очень остро. Разумеется, есть уличные станции разной мощности, но большинство автовладельцев часто заряжает свои машины и дома. От обычной сети пополнить батареи будет сложновато - слишком много времени потребуется...

Решение этой задачи заключается в установке специальных терминалов, которые сокращают время зарядки до нескольких часов. Правда, и здесь есть нюанс. Знали ли вы, например, что Porsche Taycan от домашнего терминала будет полностью заряжен лишь за девять с половиной часов...

Впрочем инженеры из Штутгарта смогли найти выход из данной ситуации. Во-первых, они показали более мощные станции, а во-вторых на "Тайканы" стали устанавливать новые зарядные модули, которые могут "забирать" 19 киловатт энергии. В результате на восполнение батарей теперь требуется лишь четыре часа.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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