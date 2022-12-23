Электромобили Porsche начнут заряжаться быстрее на дому

У владельцев электрокаров вопрос с подзарядкой аккумуляторов до сих пор стоит очень остро. Разумеется, есть уличные станции разной мощности, но большинство автовладельцев часто заряжает свои машины и дома. От обычной сети пополнить батареи будет сложновато - слишком много времени потребуется...

Решение этой задачи заключается в установке специальных терминалов, которые сокращают время зарядки до нескольких часов. Правда, и здесь есть нюанс. Знали ли вы, например, что Porsche Taycan от домашнего терминала будет полностью заряжен лишь за девять с половиной часов...

Впрочем инженеры из Штутгарта смогли найти выход из данной ситуации. Во-первых, они показали более мощные станции, а во-вторых на "Тайканы" стали устанавливать новые зарядные модули, которые могут "забирать" 19 киловатт энергии. В результате на восполнение батарей теперь требуется лишь четыре часа.