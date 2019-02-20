Как продлить жизнь изношенной резине?

Сделать из нее виниловые пластинки. Именно так и поступила компания Porsche, взяв оригинальный комплект покрышек лемановского спортпрототипа Porsche 919 Hybrid и сделав из них ровно двести музыкальных носителей

В Porsche взяли комплект сликов, разрезали покрышки, потом измельчили и спрессовали крошки в пластинку. Звуковые дорожки нанесли только на одну сторону пластинки, а другую сторону оставили нетронутой, как у настоящей шины. Что касается записи, то на пластинке разместили не музыку и не звук моторов, а полноценный рассказ об участии и победах Porsche в знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана». Истории рассказывают Вольфганг Порше, американский актер и автогонщик Чед Маккуин, а также двукратный победитель марафона Ханс-Йоахим Штук.

Между тем, компании действительно есть что рассказать. Например, в 2017 году «Порше» отпраздновала свою 19-ю победу в «24 часах Ле-Мана». Участие в марафоне команда завершила тремя победами подряд — 919 Hybrid стал быстрейшим в 2015, 2016 и 2017 году. После завершения спортивной карьеры гибрид установил абсолютный рекорд Нюрбургринга, проехав трассу за 5 минут 19,546 секунд.