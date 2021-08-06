Компания Porsche представила гоночный 911 GT2 RS Clubsport

Компания Porsche и гоночное подразделение Manthey-Racing представили совместную разработку под названием 911 GT2 RS Clubsport 25, которая посвящена четвертьвековому юбилею подразделения

Фактически, перед нами обычный 911-й в своей заряженной модификации. Однако специалисты из Manthey-Racing существенно изменили его аэродинамику, установив новый обвес и заменив несколько кузовных панелей. Более того, спорткар стал легче - сказалось активное использование углепластикового волокна.

Поработали и с подвеской, установив новые регулируемые амортизаторы. Двигатель же остался без изменений - под капотом трудится стандартный оппозитный 3.8-литровый мотор на семьсот лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Динамические характеристики машины не раскрываются.