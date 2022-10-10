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10 окт 2022

Компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Компания Porsche, разместившая свои акции на франкфуртской бирже в рамках IPO, стала самым дорогим автопроизводителем Европы

Если говорить о конкретных цифрах, то капитализация компании Porsche достигла 85 миллиардов евро. Для сравнения, Volkswagen на минувшей неделе оценивался в 77,8 миллиарда евро, Mercedes-Benz — в 57,2 миллиарда, а BMW и Stellantis — в 47,5 и 39,7 миллиарда соответственно. Интересный факт - на сегодняшний день Porsche является также пятой компанией по счету среди самых дорогих фирм в Германии.

Отметим, что в начале года международное рейтинговое агентство Brand Finance составило традиционный топ-500 наиболее дорогих компаний мира. Первые позиции рейтинга заняли автопроизводители.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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