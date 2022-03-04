Могут ли японцы построить идеальный Porsche?

Все возможно, если речь идет о национальном японском гоночном чемпионате Super GT. Перед вами уникальный заряженный Porsche Boxter, который построили в конце двухтысячных годов для участия в гонках

Стоит ли говорить, что гоночный болид серьезно отличается от своего протоитипа? Тут, мягко говоря, от оригинального Porsche практически ничего не осталось… Хотя, вы наверняка, спросите, а как Super GT допускает на трек такие доработанные машины, если по регламенту они должны соответствовать международному классу GT-3, и быть близкими к заводским конструкциям. Объясняем - в Super GT есть несколько дивизионов. Старшие, как раз, и отличаются строгостью правил, но младший GT350 в этом отношении достаточно либерален, и даже допускает участие настоящих франкенштейнов, лишь бы машина прошла проверку на безопасность.

Впрочем, вернемся к нашему гоночному Porsche. Мы уже говорили, что от оригинальной машины здесь осталось мало деталей – пара кузовных элементов, да двигатель. Шасси, подвеска, тормозная система - все это собственная разработка японского гоночного ателье RE Amemiya. Строго говоря, двигатель здесь не штатный – был заимствован 3.6-литровый оппозитный мотор от Porsche 911 мощностью в 370 лошадиных сил.