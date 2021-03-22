Назван самый верный бензину Porsche

Немецкая марка начинает постепенно переводить все свои автомобили на электричество, но одному из них суждено нести крест двигателя внутреннего сгорания всю жизнь

Глава марки Оливер Блюм рассказал, что к 2030 году около 80 процентов все модельной линейки будут переведены на электричество. Кроме того топ-менеджер заявил, какая модель точно останется с ДВС. Читатели Motorpage наверняка могли догадаться о том, что речь идет о 911-й модели. Блюм назвал ее символом бренда и заявил, что 911 никогда не превратится в электрокар.

Любопытно, но глава компании даже обосновал свою позицию с точки зрения техники. Все комментарии можно свести к одному общему – заднемоторная компоновка не предполагает перехода на электрическую силовую установку. Блюм заявил, что если поместить тяжелый аккумулятор в заднюю часть, то машина станет практически неуправляемой.