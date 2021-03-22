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22 мар 2021

Назван самый верный бензину Porsche

Назван самый верный бензину Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая марка начинает постепенно переводить все свои автомобили на электричество, но одному из них суждено нести крест двигателя внутреннего сгорания всю жизнь

Глава марки Оливер Блюм рассказал, что к 2030 году около 80 процентов все модельной линейки будут переведены на электричество. Кроме того топ-менеджер заявил, какая модель точно останется с ДВС. Читатели Motorpage наверняка могли догадаться о том, что речь идет о 911-й модели.  Блюм назвал ее символом бренда и заявил, что 911 никогда не превратится в электрокар.

Любопытно, но глава компании даже обосновал свою позицию с точки зрения техники. Все комментарии можно свести к одному общему – заднемоторная компоновка не предполагает перехода на электрическую силовую установку.  Блюм заявил, что если поместить тяжелый аккумулятор в заднюю часть, то машина станет практически неуправляемой.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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