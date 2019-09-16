Немцы и хорваты создадут особенный гиперкар

Компания Porsche при содействии специалистов хорватской фирмы Rimac разработает новый гиперкар, отдача агрегатов которого превысит 1000 лошадиных сил

По предварительным данным, гиперкар получит гибридную или полностью электрическую установку, отдача которой превысит 1000 лошадиных сил. Автомобиль составит конкуренцию Mercedes-AMG One и Aston Martin Valkyrie. К слову, сама Porsche недавно увеличила свою долю в хорватском разработчике электрических гиперкаров Rimac — с 10 до 15,5%.

Напомним, что последней разработкой Rimac стал электрический гиперкар C_Two с карбоновой конструкцией, который был представлен в марте 2018 г. на Женевском автосалоне. Новинка получила по электрическому двигателю на каждой оси, которые в сумме выдают 1914 л. с. и 2300 Н•м крутящего момента.