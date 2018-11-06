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6 ноя 2018

Немцы удерживают Нюрбургринг

Немцы удерживают Нюрбургринг
Автор фото: фирма-производитель

Точнее удерживают внимание, ведь на днях, на той самой трассе, случилось важное событие. Porsche 911 GT2 RS MR установил новый рекорд круга, став самым быстрым автомобилем «Северной петли» с допуском на дороги общего пользования

Да,  автомобили Porsche быстры как никогда. GT2 RS MR смог преодолеть 20,6-километровую трассу за 6:40,3 минуты. Что это означает? А то, что данный автомобиль "порвал", например, McLaren P1. Учитывая то, что "рекордсмен от Porsche" имеет допуск на дороги общего пользования, его владельцы смогут смело тешить собственное самолюбие. К слову, рекорд серийных машин на Нюрбургринге также принадлежит Porsche. Его "оформили" еще в 2017 году с помощью стоковой модели GT2.  6 минут и 47,3 секунды - таким был результат, который стал причиной слез у создателей Lamborghini Huracan Perfomante. Их модель была на целых пять секунд медленнее...

Как итог, компания Porsche определенно довольна. Руководители подразделения GT отмечают высокий потенциал у модели GT2 и ее старшей сестры - GT2 RS MR. Отметим, что самый мощный рекорд  Нюрбургринга также принадлежит Porsche, точнее модели Porsche 919 Hybrid Evo - немногим больше пяти минут. Правда этот автомобиль является лишь прототипом, но расслабляться конкурентам не стоит.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК, Speedme

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