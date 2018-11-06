Немцы удерживают Нюрбургринг

Точнее удерживают внимание, ведь на днях, на той самой трассе, случилось важное событие. Porsche 911 GT2 RS MR установил новый рекорд круга, став самым быстрым автомобилем «Северной петли» с допуском на дороги общего пользования

Да, автомобили Porsche быстры как никогда. GT2 RS MR смог преодолеть 20,6-километровую трассу за 6:40,3 минуты. Что это означает? А то, что данный автомобиль "порвал", например, McLaren P1. Учитывая то, что "рекордсмен от Porsche" имеет допуск на дороги общего пользования, его владельцы смогут смело тешить собственное самолюбие. К слову, рекорд серийных машин на Нюрбургринге также принадлежит Porsche. Его "оформили" еще в 2017 году с помощью стоковой модели GT2. 6 минут и 47,3 секунды - таким был результат, который стал причиной слез у создателей Lamborghini Huracan Perfomante. Их модель была на целых пять секунд медленнее...

Как итог, компания Porsche определенно довольна. Руководители подразделения GT отмечают высокий потенциал у модели GT2 и ее старшей сестры - GT2 RS MR. Отметим, что самый мощный рекорд Нюрбургринга также принадлежит Porsche, точнее модели Porsche 919 Hybrid Evo - немногим больше пяти минут. Правда этот автомобиль является лишь прототипом, но расслабляться конкурентам не стоит.