Немецкое тюнинг-ателье зарядило Porsche 911

Несмотря на то, что недавно появилось новое поколение 911, старая модель не потеряла актуальности, особенно в тюнинг-проектах

Немецкое ателье Gemballa недавно продемонстрировало свое видение того, как должен выглядеть заряженный Porsche. В проекте GTR 8XX Evo-R серьезной доработке подвергся двигатель. В отличие от стандартного исполнения здешний мотор выдает 807 лошадиных сил. Кстати, автомобиль получился мощнее 911 Turbo, мощнее 572-сильного 911 Turbo S и даже 690-сильного GT2 RS.

В аталье Gemballa заявляют, что тюнинг позволяет машине разгоняться с места до 100 км/ч за 2,38 секунды и разменять 200 км/ч всего за 7,5 секунды. Максимальная скорость доработанного Porsche составляет 370 км/ч.

Отметим, что «злой» мотор дополнен агрессивным внешним обликом. Купе получило новый аэродинамический обвес, включающий в себя капот с массивными воздухозаборниками, переработанный бампер с новым сплиттером, а также накладки на крылья — они делают машину шире на 30 миллиметров спереди и на 50 миллиметров сзади. На корме заметны огромное антикрыло и большой диффузор, а также более развитые воздухозаборники двигателя.